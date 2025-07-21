شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يظهر لأول مرة فى تدريبات سيراميكا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كريم نيدفيد لاعب وسط نادى سيراميكا، فى مران الفريق، اليوم الإثنين، لأول مرة بعد انتقاله بشكل نهائى من الأهلى فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق راية غدا فى ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن تشهد المباراة ظهور كريم نيدفيد فى المباراة الأولى بقميص سيراميكا.

وأعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بالدينامو كريم نيدڤيد.. فارس جديد في كتيبة محاربي سيراميكا".

وخرج كريم نيدفيد من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وحتى يُنهي اللاعب إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا.

وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على نادى الشنوانى أحد أندية الممتاز ب بثلاثية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة النيجيرى صديق أوجولا لاعب الفريق العائد من فترة إعارة من بيراميدز، والذى تعافى من إصابة التهاب الركبة، ليؤكد جاهزيته للموسم الجديد.

كان سيراميكا افتتح مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، وتنتظره مواجهة غدا مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، وعلى الجابري إلى كهرباء الإسماعيلية، كما وافق على رحيل الثنائى صامويل أمادى ويوسف عفيفى إلى فريق سموحة.