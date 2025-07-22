شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: سعداء من الأداء أمام الملعب التونسى.. وريبيرو لا يفرق بين الكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عماد النحاس المدرب العام للأهلي عن رضائه بالأداء والنتيجة لفريقه في مباراته الودية أمام الملعب التونسي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1.

قال النحاس، في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مستوى جيدا أمام الملعب التونسي وراضون عن الأداء، وعلى البعض عدم مقارنة فترة كأس العالم بالفترة الحالية، لأن اللاعبين يخوضون فترة إعداد جديدة والأجواء مختلفة".

وأضاف أنه تم الدفع بالناشئين حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله، ونتمنى لهم التوفيق مع المنتخبات الوطنية، وإضافة للفريق الأول، وريبيرو لا يفرق بين لاعب صغير وكبير ويحصلون على نفس الاهتمام.

وتابع: "عودة كريم فؤاد وحصل على شوط كامل والجميع يركز ويقوم بدوره وزيادة والمنافسة ستكون قوية".

واختتم: "نتمنى أن يبعد عنهم الإصابات وتكون البداية قوية في الدوري وفي كل البطولات التي سنشارك فيها".

حقق فريق الأهلي الفوز على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية، التي تجمعهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، أحرز الأهداف، محمد شريف "هدفين" وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله، وسجل خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وافتتح محمد شريف التسجيل بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد استقبال تمريرة من الجبهة اليمنى من طاهر محمد ولمسها بيسراه لتعبر أعلى حارس الملعب.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمد شريف أيضا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من يد حارس الملعب التونسي، ووضعها على يسار الحارس.

وأهدر الملعب التونسي فرصة هدف محقق بعد هجمة خطيرة للسيد المالكي في الدقيقة 29 من الجبهة اليمنى ومر من ياسين مرعي ولعبها عرضية مرت بأمان من أمام الجميع بما فيهم مهاجم الملعب.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 32 بنزول حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومصطفى العش بدلا من محمد شريف وياسين مرعي وياسر إبراهيم.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد استقبال عرضية متقنة من طاهر محمد من الجبهة اليسرى، وسددها بن شرقي ببراعة على يمين الحارس، واستمرت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا شاملا بخروج كل اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني بنزول أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وأليو ديانج وأحمد رضا ومحمد شكري وكريم فؤاد وعمر كمال ومحمد عبد الله.

وأحرز محمد عبد الله هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعد متابعته لعرضية تريزيجيه.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات جديدة بنزول أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وجراديشار بدلا من مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 59، وتوقف اللعب في الدقيقة 80 بسبب إصابة أحمد رمضان بيكهام .

وشهدت الدقيقة 83 واقعة غريبة بعدما تقرر عودة مصطفى العش للمشاركة بدلا من بيكهام الذي تعرض للإصابة ولم يستطع استكمال المباراة، حيث سبق وغادر العش الملعب في الدقيقة 59، وتوقف اللعب مجددا في الدقيقة 87 لعلاج عمر كمال، وسجل خليل العياري الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما صوب الكرة ولمسها الشناوي بيده ولكن عبرت إلى داخل المرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بنتيجة 4 / 1 حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان، أفشة، كريم فؤاد

الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.