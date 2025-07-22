شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: متحمس للموسم الجديد مع الأهلى.. وريبيرو يطلب منى أدوارا مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب كريم فؤاد لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك كريم فؤاد في ودية الأهلي أمام الملعب التونسي والتي فاز فيها فريقه بنتيجة 4 / 1.

وقال فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد بعد عودتي للملاعب ومتحمس للموسم الحالي وتخطيت فترة الإصابة ولا أفكر فيها وأركز أن أنفذ نفس أدواري كما يطلب المدرب".

وأضاف: "تركيزي أن أساعد فريقي ولا أفكر في أي شيء وأن أؤدي أدواري كما يقول الكتاب".

وتابع: "ريبيرو يطلب أدوارا مختلفة مني عما كنت أقوم به من قبل، وأحاول مذاكرتها كي أؤدي فيها بشكل جيد والأدوار معه مختلفة وأحاول حفظها".

واستطرد: "الفريق متحمس خلال المعسكر وجميع اللاعبين بجودة عالية في مختلف المراكز، ولأول مرة تكون القائمة قوية وبها أكثر من لاعب قوي في كل مركز، وهو ما يجعلنا نستمتع بعملنا".

واختتم تصريحاته: "سعيد جدا برد فعل الجماهير منذ تعرضي للإصابة وهم دائما داعمين لي وفي ظهري وأشكرهم وأنتظر منهم الدعم المستمر ، وأود شكرهم وكذلك زملائي والجهاز الفني".

وحقق فريق الأهلي الفوز على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية، التي جمعتهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، أحرز الأهداف، محمد شريف "هدفين" وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله، وسجل خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وافتتح محمد شريف التسجيل بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد استقبال تمريرة من الجبهة اليمنى من طاهر محمد ولمسها بيسراه لتعبر أعلى حارس الملعب.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمد شريف أيضا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من يد حارس الملعب التونسي، ووضعها على يسار الحارس.

وأهدر الملعب التونسي فرصة هدف محقق بعد هجمة خطيرة للسيد المالكي في الدقيقة 29 من الجبهة اليمنى ومر من ياسين مرعي ولعبها عرضية مرت بأمان من أمام الجميع بما فيهم مهاجم الملعب.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 32 بنزول حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومصطفى العش بدلا من محمد شريف وياسين مرعي وياسر إبراهيم.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد استقبال عرضية متقنة من طاهر محمد من الجبهة اليسرى، وسددها بن شرقي ببراعة على يمين الحارس، واستمرت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا شاملا بخروج كل اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني بنزول أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه واليو ديانج وأحمد رضا ومحمد شكري وكريم فؤاد وعمر كمال ومحمد عبد الله

وأحرز محمد عبد الله هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعد متابعته لعرضية تريزيجيه.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات جديدة بنزول أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وجراديشار بدلا من مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 59، وتوقف اللعب في الدقيقة 80 بسبب إصابة أحمد رمضان بيكهام .

وشهدت الدقيقة 83 واقعة غريبة بعدما تقرر عودة مصطفى العش للمشاركة بدلا من بيكهام الذي تعرض للإصابة ولم يستطع استكمال المباراة، حيث سبق وغادر العش الملعب في الدقيقة 59، وتوقف اللعب مجددا في الدقيقة 87 لعلاج عمر كمال، وسجل خليل العياري الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما صوب الكرة ولمسها الشناوي بيده ولكن عبرت إلى داخل المرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بنتيجة 4 / 1 حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان، أفشة، كريم فؤاد

الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.