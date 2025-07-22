شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها بدء تحقيق الزمالك فى أزمة أحمد فتوح بمعرفة الشئون القانونية، وخضوع حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق لعملية جراحية عاجلة.

الأهلى يهزم الملعب التونسى برباعية وديا تحضيرا للموسم الجديد

حقق فريق الأهلي الفوز على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية، التي تجمعهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، أحرز الأهداف، محمد شريف "هدفين" وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله، وسجل خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

اتحاد الكرة يُسدد مستحقات الحكام شهرياً الموسم المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء. يخضع حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، لعملية جراحية اليوم الإثنين في أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة وخضع لبعض الفحوصات الطبية. وكانت توصية الطبيب بضرورة إجراء جراحة في أسرع وقت ومتابعة الحالة بعدها. جهز مسئولو جهاز الكرة بنادى الزمالك المذكرة الخاصة بأحمد فتوح وواقعة حضوره إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، تمهيدا لتقديمها إلى الشئون القانونية بالنادى، لحسم موعد التحقيق مع اللاعب. وافق اتحاد الكرة على صرف 5 كرات لأندية القسم الثانى ( أ و ب )، والقسم الثالث بإجمالى 276 ناديا استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

كشف مصدر داخل نادي زد تطورات صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين.

الأهلى يتفق مع وسام على التنازل عن مستحقاته لإتمام بيعه إلى كولومبوس الأمريكى