شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقترب من التعاقد مع 3 مهاجمين أفارقة والسنغالى بوديان على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي إنبي من حسم التعاقد مع ثلاثة لاعبين أفارقة لدعم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وعلم ”الخليج 365” أن اللاعبين الثلاثة ينشطون في مركز الهجوم، بينهم لاعبان فوق السن ولاعب واحد تحت السن، وقد وصلوا جميعًا إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لعقد جلسات حاسمة مع مسئولي النادي برئاسة أيمن الشريعي لحسم كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

ويعد السنغالي أوسيو بوديان أحد أبرز هؤلاء اللاعبين، حيث قدم من الدوري الموريتاني بعد متابعة دقيقة من لجنة التعاقدات في النادي، والتي رصدت تألقه خلال الموسم الماضي، ليتم ترشيحه ليكون أحد العناصر الجديدة في هجوم الفريق البترولي.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو إنبي جلسة مع اللاعبين الثلاثة ووكيل أعمالهم خلال الساعات المقبلة، للاتفاق النهائي على بنود العقود وقيمة الرواتب والمستحقات، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقات الثلاث غدًا الثلاثاء.

ويحرص المدير الفني حمزة الجمل على تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين قبل انطلاق الموسم، حيث يعمل على دمج الصفقات الجديدة لتجهيزهم من الناحية البدنية والفنية، ويأمل إنبي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة في الدوري الممتاز.