شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش: معسكر تونس مفيد.. ونسعى لتقديم موسم قوى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يحقق استفادة كبيرة من أجواء المعسكر المقام حاليًّا في تونس، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم طموح كبير لتقديم موسم مميز يليق باسم النادي.

وأشاد العش بالتجربة الودية أمام الملعب التونسي، والتي جاءت في مستهل مباريات الفريق بالمعسكر، مؤكدًا أنها كانت فرصة فنية جيدة للاعبين ووسيلة مهمة لزيادة الانسجام الفني والاستعداد للمباريات الرسمية.

وعبّر العش عن سعادته الكبيرة بالانضمام النهائي إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة، مؤكدًا حرصه على أن يكون دائمًا عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الموسم المقبل سيكون صعبًا، وأن جميع اللاعبين في حالة تنافس إيجابي يصب في مصلحة الفريق، من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن، وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية، التي جمعتهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، أحرز الأهداف، محمد شريف "هدفين" وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله، وسجل خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وافتتح محمد شريف التسجيل بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد استقبال تمريرة من الجبهة اليمنى من طاهر محمد ولمسها بيسراه لتعبر أعلى حارس الملعب.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمد شريف أيضا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من يد حارس الملعب التونسي، ووضعها على يسار الحارس.

وأهدر الملعب التونسي فرصة هدف محقق بعد هجمة خطيرة للسيد المالكي في الدقيقة 29 من الجبهة اليمنى ومر من ياسين مرعي ولعبها عرضية مرت بأمان من أمام الجميع، بما فيهم مهاجم الملعب.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 32 بنزول حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومصطفى العش بدلا من محمد شريف وياسين مرعي وياسر إبراهيم.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد استقبال عرضية متقنة من طاهر محمد من الجبهة اليسرى، وسددها بن شرقي ببراعة على يمين الحارس، واستمرت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا شاملا بخروج كل اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني بنزول أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وأليو ديانج وأحمد رضا ومحمد شكري وكريم فؤاد وعمر كمال ومحمد عبد الله.

وأحرز محمد عبد الله هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعد متابعته لعرضية تريزيجيه.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات جديدة بنزول أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وجراديشار بدلا من مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 59، وتوقف اللعب في الدقيقة 80 بسبب إصابة أحمد رمضان بيكهام.

وشهدت الدقيقة 83 واقعة غريبة بعدما تقرر عودة مصطفى العش للمشاركة بدلا من بيكهام الذي تعرض للإصابة ولم يستطع استكمال المباراة، حيث سبق وغادر العش الملعب في الدقيقة 59، وتوقف اللعب مجددا في الدقيقة 87 لعلاج عمر كمال، وسجل خليل العياري الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما صوب الكرة ولمسها الشناوي بيده ولكن عبرت إلى داخل المرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بنتيجة 4 / 1 حتى نهاية المباراة.