شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهارده.. الزمالك يتوج بكأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف طارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 يوليو 1988 توج نادى الزمالك بطلا لكأس مصر بعد فوزه فى المباراة النهائية على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد سجله طارق يحيى فى الدقيقة السابعة، وأدار المباراة الحكم محمد حسام الدين. وكان تشكيل الزمالك مكونا من: أيمن طاهر، مدحت مكى، نبيل محمود، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق" (محمد جنيدى)، بدر حامد، رضا عبدالعال، هشام إبراهيم، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف، طارق يحيى (زكريا ناصف)، أحمد الشاذلى.

بينما تشكيل الاتحاد مكون من: خالد مصطفى، الإسناوى، طارق العشرى، حسن عباس، سعيد عبدالغفار، حسن مرسى، مؤنس الصاوى، محمود عطا (مجدى عزت)، عيد أحمد "كابتن الفريق"( أمان فضل)، مصطفى نجم، أحمد شرف.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 29 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.