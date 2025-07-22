الامارات | الهلال يعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي عدم مشاركته في كأس السوبر المحلي، في بيان رسمي، وذكر «الأزرق» على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن «شركة نادي الهلال اتخذت قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، وذلك عبر خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم، فندت خلاله المسببات التي أفضت إلى الاعتذار عن المشاركة»، وأضاف: «الهدف الأسمى من الاعتذار هو السعي نحو سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي».

وتابع: «منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر في شهر أكتوبر».