شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك الودية أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض المباراة الودية الأخيرة بمعسكر الفريق الذى يقام بالعاصمة الإدارية، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

موعد ودية الزمالك ووادى دجلة

تقام ودية وادى دجلة مع الزمالك الجمعة المقبل 25 يوليو، بعدما خاض وديتين أمام كل من رع والشمس وحقق الفوز فى كل منها.

وواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء أمس الاثنين بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

نتائج المباريات الودية للزمالك

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

المأمور مشرفا على حراس ناشئين الزمالك

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على الاستعانة بخدمات عادل المأمور حارس مرمى الزمالك السابق مشرفاً على حرس مرمى قطاع الناشئين بالنادى، بعد اعتذار عماد المندوه عن الاستمرار فى منصبه.

ومن المقرر أن يتسلم المأمور مهام عمله بالنادى خلال الساعات الجارية، بعدما وافق على المهمة الجديدة بالزمالك.

وتقدم عماد المندوه المدير الفنى لمدربى حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالنادى، والذى قضى فيه سنوات عديدة.

وتقدم المندوه بالاعتذار إلى بدر حامد المشرف على قطاع الناشئين خلال الساعات الماضية، كما تواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك صباح اليوم وأخطره بالاعتذار، والذى جاء لأسباب شخصية وظروف أسرية خاصة.

