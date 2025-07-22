شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتسويق أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لتسويق أحمد عبد القادر جناح الفريق لأي من الأندية المحلية والخارجية الرغبة في التعاقد معه خلال الصيف الجاري، في ظل خروج اللاعب من حسابات خوسيه ريبيرو، وعدم وجود نية للاعتماد عليه فى الموسم الجديد، ويرون أنه من الأفضل بيعه أو إعارته.

وسبق وتلقى أحمد عبد القادر عرضاً من نادي الحزم السعودي، وبعد موافقة الأهلي على بيعه تراجع النادي السعودي عن ضم اللاعب بسبب الاختلاف معه على تفاصيل عقده الشخصي، وبعض الأمور التعاقدية الخاصة بانتقاله للفريق السعودي.

وأخطر أحمد عبد القادر إدارة الأهلي بأنه سيقوم بجلب عرض خارجي خلال الأيام القادمة من أجل الرحيل عن الأهلي، وهو ما رحبت به إدارة الكرة في قلعة الجزيرة، وحال عدم تمكن اللاعب من إحضار عرض للرحيل سيتم قيده فى قائمة الأهلي بالموسم الجديد، والتدرب مع الفريق الأول بشكل طبيعي، ولكن تبقى مشاركته فى المباريات بيد المدرب الإسباني.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.