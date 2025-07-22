شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير كباكا بعد العودة من معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل، لاسيما بعد استبعاده من معسكر الأهلي المقام حاليا في تونس.

وفضل خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي الاكتفاء بضم الثلاثي أحمد عابدين وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله، دون اصطحاب كباكا، وهو ما قد يضعف فرص استمراره في القلعة الحمراء، ويمهد الباب أمام خروجه للإعارة مجدداً لأي من الأندية الراغبة في الحصول عل خدماته فى الصيف الجاري، بعد نهاية فترة إعارته إلى مودرن سبورت الموسم الماضي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.