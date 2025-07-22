شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد بعد رحيله عن الأهلى: انتهى دورى كلاعب لكن هيفضل عشقى للنادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم نيدفيد، لاعب النادى الأهلى السابق والمنتقل حديثا لنادى سيراميكا، أن دوره فى الفريق انتهى كلاعب فى القلعة الحمراء لكنه سيظل عاشقا للكيان الذى ظل فيه طيلة 22 عاما منذ تصعيده فى أشبال النادى، مقدما الشكر لجماهير وإدارة النادى الأهلى على الفترة التى قضاها مع الفريق.

وقال نيدفيد، عبر حسابه على إنستجرام: "ابتدت قصتى مع النادى الأهلى من وأنا 8 سنين، لما انضميت لقطاع الناشئين كان حلم عظيم وشعور لا يوصف لما اتصعدت للفريق الأول وعدى العمر والوقت وبقيت واحد من كباتن الفريق، ودلوقتى قصتى بتنتهى كلاعب بعد 22 سنة فى الكيان الكبير شوفت فيها كل الحب والاحترام والتقدير والنجاح والبطولات، بينتهى دورى كلاعب داخل صفوف الفريق ولكن يفضل حبى وعشقى للنادى باقى وثابت طول العمر".

وأضاف نيدفيد: " كل الشكر لزملائى اللى اتشرفت باللعب معاهم على مدار الرحلة وكل الشكر لكل المدربين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية ولعمال النادى الأهلى المخلصين، كل الشكر لمجلس إدارة النادى الأهلى ولرئيس النادى الأسطورة كابتن محمود الخطيب، على تفهمه وعلى احتوائه فى أصعب المواقف اللى عدت عليا فى النادى وخصوصا وقت الإصابة وكان بمثابة الأب، شكرا على دعمك دايما، وأخيرا شكرا لجمهور النادى الأهلى الكبير على كل شىء".

ويُعد كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلى، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.

وظهر نيدفيد بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى، ومع الأهلى توج كريم نيدفيد ببطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودورى أبطال أفريقيا مرة، وشارك كريم نيدفيد فى 94 مباراة بقميص الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.