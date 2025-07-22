شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد السويحلى الليبى لضم أسامة الشريمى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الزمالك رد نظرائهم بالسويحلى الليبى على ضم أسامة الشريمى لاعب الفريق، والذى دخل الزمالك فى مفاوضات معه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، فى الوقت الذى تلقى فيه اللاعب عدة عروض من أندية أخرى.

ويفاضل مسئولو السويحلى بين العروض المتاحة لبيع الشريمى، وعلى رأسها عرض الأفريقى التونسى فى ظل رغبتهم الوصول لأفضل سعر لبيع اللاعب بما يتناسب مع مطالب النادى واللاعب أيضا، بالإضافة إلى رغبة اللاعب التى ستحسم وجهته المقبلة.

الزمالك ينافس الأفريقى التونسى على ضم الشريمى

وكشفت تقارير إذاعية تونسية أن نادي الزمالك دخل فى منافسة قوية مع الأفريقي التونسي للحصول على خدمات الليبي أسامة الشريمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "نسمة سبورت"، إن أسامة الشريمي، لاعب السويحلي الليبي، أبدى استعداده للعب مع النادي الأفريقي فى انتظار انتهاء المفاوضات بين الناديين.

صفقات الزمالك

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد رسمياً مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي والفلسطينى أدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذى وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وسبق وتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.