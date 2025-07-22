شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد يوسف ساليتش من المرشحين لخلافة وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مسئولو النادي الأهلي صاحب الأصول الفلسطينية يوسف ساليتش من الأسماء المرشحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، والمنضم مؤخراً إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد وقبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء استبعاد يوسف ساليتش من حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لسبيين؛ الأول وهو أن اللاعب انضم إلى كارديف سيتي الإنجليزي مقابل رقم كبير وصل إلى 4 ملايين يورو، وهو ما لن تستطيع تحمله خزينة الأهلي، والثاني أن اللاعب يتقاضى راتبا سنويا مرتفع يصل إلى 3 ملايين دولار تقريباً، وهو ما يفوق السقف المحدد من قبل إدارة الأهلي لرواتب اللاعبين الأجانب.

ويرغب الأهلي في ضم مهاجم جديد لتعويض رحيل وسام أبو علي، لاسيما مع وجود ثنائي في مركز رأس الحربة فقط وهما السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد شريف، ويرغب في التعاقد مع مهاجم جديد سواء محلي أو أجنبي، ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.