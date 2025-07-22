شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور خارج معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى فى اللحاق بمعسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والذى يشهد مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع طبيب الأهلى لمتابعة حال اللاعب بعد إجراء الجراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامى في كأس العالم للأندية، وتبين أن فرص لحاق اللاعب بالمعسكر المقبل لا تتخطى نسبة الـ20% في ظل حاجته إلى فترة كافية للتأهيل قبل العودة للمباريات كما أن كسر الترقوة يحتاج لفترة طويلة للالتئام.

وحدد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، 5 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

وينتظر منتخب مصر تحديد المواعيد النهائية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثامنة ضمن معسكر شهر سبتمبر وأيضاً مباراة إثيوبيا، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك الأحقية في تغيير مواعيد أي مباراة.

وعزز المنتخب المصرى من صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأى هزيمة.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.