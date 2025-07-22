شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد للإعلان عن رحيل وسام أبو على للدورى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو الأهلى للإعلان عن بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لنادى كولومبس كرو الأمريكى بشكل رسمى لإسدال الستار على الصفقة التى شغلت الشارع الأهلاوى فترة طويلة.

خرج وسام أبو على ببيان يعتذر خلاله للنادى وجماهيره، فى ظل اقترابه من الرحيل.

وسام أبو على أصبح على أعتاب مغادرة الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادى كولومبوس كرو الأمريكى.

وكان الأهلى رفض التفريط فى خدمات وسام أبو على، لكن اللاعب تمسك بالانتقال لكولومبوس كرو، واستمرت المفاوضات طوال الفترة الماضية.

وأصرَّ أبو علي على الرحيل عن الأهلي، حيث تغيّب عن تدريبات الفريق قبل سفر البعثة لمعسكر تونس ورفض الخضوع للفحوصات الطبية، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامات مالية عليه واستبعاده من المعسكر.



بيان اعتذار وسام أبو على

وقال المهاجم الفلسطيني في فيديو نشره المركز الإعلامي للأهلي: "الفترة الماضية انتشرت أحاديث كثيرة، وأود توضيح بعض الأمور".

وأضاف: "أعتذر لجمهور الأهلي ورئيس النادى واللاعبين على ما بدر منى خلال الفترة الماضية، لا أريد سوى الحب من النادى والجمهور".

وتابع: "تصرفت بطريقة خاطئة لا أوافق عليها، لأن الأهلي نادٍ كبير، وعلاقتي به رائعة، لأنه مع الجمهور الذي جعلني أصل لتلك المرحلة ومنحني فرصا كثيرة منها الفوز بالعديد من البطولات والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "قضيت أحلى أيام حياتي خلال موسم ونصف في الأهلي، والجمهور كان يساندني منذ أول يوم وشعرت أنني في بلدي الثاني، أتمنى أن يسامحني الجمهور، مررت بضغوط عائلية، ولم أكن أعرف كيف أتصرف".

وأردف: "أي بيانات صدرت أو أي شخص تحدث عن موقفي مع الأهلي وبشكل سيئ عن النادي أو جمهوره، أنا لست معهم ولا أتفق مع ذلك".

وأكد وسام أبو علي: "سواء تمت الصفقة أو لا، سيكون ذلك توفيقا من عند الله، أحترم إدارة النادي، وأعرف أنها ستقدر ظروفي وظروف عائلتي، وفي النهاية الموضوع في يد الله".

وأنهى قائلاً: "أشكر الأهلي على منحي فرصة اللعب معه، ومهما حدث سأظل أعشق النادي، وأشكر الإدارة، هذا أكبر نادٍ لعبت معه في حياتي، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي".