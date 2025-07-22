شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تستضيف قرعة دورى رجال وسيدات الطائرة 11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف اللجنة الأولمبية اجتماع قرعة دورى رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2025- 2026 يوم 11 أغسطس المقبل، حيث تقام قرعة السيدات 12 ظهرا والرجال 2 ظهرا.

تنطلق فترة القيد الاستثنائية للدرجة الأولى فى اتحاد الكرة الطائرة للموسم المحلى 2025-2026 فى الفترة من 14 حتى 25 سبتمبر المقبل.

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 3 مايو 2026 وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة استلام الكشف الطبى الخاص باللاعبين من جهة حكومية معتمدة تنفيذاً للأكواد الصحية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتسجيل اللاعبين فى الموسم المحلى الجديد 2025- 2026.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.