شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى أزمة جديدة فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصبح أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أزمة داخل صفوف الفريق فى ظل الفشل فى تسويقه لإفساح مكان فى قائمة الفريق للاعبين أجانب جدد ممن تم الاتفاق معهم على الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

الأجانب فى صفوف الزمالك

يضم الزمالك بين صفوفه 5 لاعبين أجانب حاليا وهم الصفقة الجديدة شيكو بانزا، المغربى محمود بنتايج وصلاح مصدق، التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى.

الزمالك يحاول تسويق الجفالى

وحاول الزمالك تسويق الجفالى بالخروج على سبيل الإعارة إلى الأفريقى التونسى إلا أن اللاعب يريد الاستمرار بالدورى المصرى لعدم الحكم على تجربته بالفشل فى تونس، كما أنه يسعى للخروج النهائي وليس على سبيل الإعارة.

الاتحاد السكندرى يرفض الجفالى

وتم عرض الجفالى على الاتحاد السكندرى إلا أن أحمد سامى المدير الفنى للفريق رفض التعاقد مع اللاعب فى ظل إصاباته المتكررة وصعوبة الاستفادة منه فى الفترة الموسم المقبل.

وأغلق الاتحاد السكندرى الباب أمام فكرة ضم الجفالى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.

غرامة مالية على الزمالك بسبب الجفالى

وتعرض نادى الزمالك لغرامة مالية قدرها 25 ألف دولار بسبب تأخر سداد القسط الأخير لنظيره الاتحاد المنستيري التونسي فى صفقة انتقال أحمد الجفالي إلى القلعة البيضاء حسب العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن القسط الأخير المستحق على الزمالك يبلغ 300 ألف دولار، وكان من المفترض سداده فى شهر مايو الماضي، ومع عدم الالتزام من جانب النادى الأبيض، تم تطبيق بند الغرامة المنصوص عليه فى العقد ما يعادل 5% من قيمة الصفقة كاملة، وهو 500 ألف دولار.

ومنح نادى الاتحاد المنستيرى التونسى الزمالك مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد، لسداد القسط الأخير من مستحقات صفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي تبلغ 325 ألف دولار، مرفقة بغرامة تأخير نظير عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا.