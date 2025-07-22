تدريبات تخصصية للاعبى البنك الأهلى بمعسكر برج العرب.. صور

وفي المقابل نجح نادي الزمالك فى الحصول على توقيع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موافقة ناديه، والتحق ربيع بمعسكر الزمالك المقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.

وخسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت أمس بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.