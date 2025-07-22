- 1/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تخصصية للاعبى البنك الأهلى بمعسكر برج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 22 يوليو 2025 12:00 م
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى، تدريبات تخصصية على هامش مران للفريق بمعسكر برج العرب المقام بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد، حيث خاض حراس المرمى وصلة تدريبات خاصة، كما شهد المران فقرة خاصة للتدريب على التسديد على المرمى.
تدريبات على التسديد في مران البنك الاهلى
جانب من التدريبات
لاعبو البنك الاهلى قبل انطلاق التدريبات
مران حراس مرمى البنك الاهلى
ويلتحق مصطفى شلبى، الوافد الجديد إلى البنك الأهلى، بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، خلال ساعات، وذلك بعدما وقع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد لمدة 3 مواسم، بعد جلسة عقدها أمس مع مسئولي النادي تم خلالها توقيع العقود والاتفاق على الأمور المادية.
وفي المقابل نجح نادي الزمالك فى الحصول على توقيع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موافقة ناديه، والتحق ربيع بمعسكر الزمالك المقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.
وخسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت أمس بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.
ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.
