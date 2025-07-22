شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لا يوجد صفقات جديدة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن عدم وجود صفقات جديدة فى الأهلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله عن الصفقات خلال الساعات الماضية ليس صحيحا.

شوبير ينصح الأهلي والزمالك بالاعتماد على الناشئين

ونصح شوبير خلال برنامجه الإذاعى " مع شوبير " الذى يذاع عبر أون سبورت إف إم ، القطبين الأهلى و الزمالك الاعتماد على الناشئين خلال المرحلة المقبلة لإعطاء الفرص لظهور المواهب.

واستبعد مسئولو النادي الأهلي صاحب الأصول الفلسطينية يوسف ساليتش من الأسماء المرشحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، والمنضم مؤخراً إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد وقبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يستبعد يوسف ساليتش من حساباته بسبب تكلفته المرتفعة

وجاء استبعاد يوسف ساليتش من حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لسببين؛ الأول وهو أن اللاعب انضم إلى كارديف سيتي الإنجليزي مقابل رقم كبير وصل إلى 4 ملايين يورو، وهو ما لن تستطيع تحمله خزينة الأهلي، والثاني أن اللاعب يتقاضى راتبا سنويا مرتفع يصل إلى 3 ملايين دولار تقريباً، وهو ما يفوق السقف المحدد من قبل إدارة الأهلي لرواتب اللاعبين الأجانب.

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق، من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.