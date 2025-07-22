شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لسيدات السلة فى بطولة الأفروباسكت 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسباني جوليان مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة الأفروباسكت والتي تقام في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

قائمة منتخب سيدات السلة

وتضم القائمة كلا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

الجهاز الفني لمنتخب السلة

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كلا من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، علي عبدالباري محلل أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال، إيمان جمال مدلك، مصطفى جامع، أحمد سيد، معايشة.

مجموعة مصر فى لافروباسكت

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كلا من، كوت ديفوار وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم 26 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب أنجولا.

وديات منتخب السلة

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز، الفوز على منتخب رواندا وديًا، بنتيجة 77/56، وذلك في إطار استعداداته لخوض بطولة الأفروباسكت 2025.

كان قد حقق المنتخب الوطني الفوز على أوغندا وديًا بنتيجة 87/85، وفاز على الكاميرون وديًا أيضًا بنتيجة 67/62.