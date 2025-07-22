شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولى تخوض تجربة إحتراف فى الدورى الإيطالى للطائرة بموافقة الزمالك..بشرط والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو نادى الزمالك على إنضمام مريم متولى لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات بالقلعة البيضاء إلى الدورى الإيطالى و تحديدا فى صفوف UYBA بوستو أرسيتسيو الإيطالي فى تجربة إحتراف جديدة للاعبة بداية من الموسم المقبل .

إشترط الزمالك على اللاعبة العودة إلى مصر عقب إنتهاء تعاقدها الذى تم إبرامه لمدة موسمين إلى الزمالك .

وحصلت مريم متولي لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على لقب أفضل لاعبة ومركز 4 في بطولة أفريقيا للأندية التي حصد الأبيض لقبها للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي مؤخرا .

استقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلى الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة باتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثانى فى الترتيب بالدورى لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادى) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.