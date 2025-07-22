شكرا لقرائتكم خبر عن نظرا للإقبال الكبير..مد اختبارات سيتى كلوب أسبوعاً والاستعداد لاكتشاف مواهب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
جاء ذلك لإتاحة الفرصة لأختيار المزيد من بين الآلاف الذين تقدموا للاختبارات على مدار شهر كامل في 13 نقطة أساسية تمثل مختلف محافظات الجمهورية، تشمل 12 مرحلة سنية من مواليد 2007 حتى 2018.
وكان قطاع كرة القدم بسيتي كلوب بقيادة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة قد استقر على انتقاء 1553 ناشئاً حتى الآن من بين المتقدمين للاختبارات.
وأعدت سيتي كلوب برنامجاً علميا للتعامل مع المواهب المنتقاة، حيث سيتم تصفيتهم تمهيداً لانضمامهم إلى مجموعات تقام لهم فترات معايشة مع الفرق الأساسية للوقوف علي المستوى الحقيقي لكل لاعب و تقييمه بشكل جيد مع توفير الرعاية والدعم الفني اللازم .
يرأس قطاع كرة القدم في "سيتي كلوب" الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة، ومعه نجوم الكرة المصرية الكباتن سيد معوض رئيس قطاع الناشئين و حسام حسن المدير الفنى لقطاع الناشئين، والمشرفون على الكرة أسامة عرابي و غانم سلطان وعبد الستار صبرى وجمال حمزة و محمد سعد و عمر خطاب، بالإضافة إلى المشرفين على حراس المرمى إبراهيم رياض وأسامة عبد الكريم ومعهم محمد عبد الوهاب مديراً إدارياً وجلال راضي إدارياً للمشروع.
