شكرا لقرائتكم خبر عن نظرا للإقبال الكبير..مد اختبارات سيتى كلوب أسبوعاً والاستعداد لاكتشاف مواهب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظراً للإقبال المتزايد على اختبارات كرة القدم ، قررت أندية سيتي كلوب مد المرحلة النهائية للاختبارات أسبوعا لتقام يومي 1 و 2 أغسطس المقبل بسيتي كلوب العبور.

جاء ذلك لإتاحة الفرصة لأختيار المزيد من بين الآلاف الذين تقدموا للاختبارات على مدار شهر كامل في 13 نقطة أساسية تمثل مختلف محافظات الجمهورية، تشمل 12 مرحلة سنية من مواليد 2007 حتى 2018.

ومن المقرر الإعلان قريباً عن المرحلة الثانية للاختبارات المخصصة لقطاع الصعيد من خلال فرعى، سيتي كلوب أسوان وسيتي كلوب الأقصر.

وكان قطاع كرة القدم بسيتي كلوب بقيادة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة قد استقر على انتقاء 1553 ناشئاً حتى الآن من بين المتقدمين للاختبارات.

وأعدت سيتي كلوب برنامجاً علميا للتعامل مع المواهب المنتقاة، حيث سيتم تصفيتهم تمهيداً لانضمامهم إلى مجموعات تقام لهم فترات معايشة مع الفرق الأساسية للوقوف علي المستوى الحقيقي لكل لاعب و تقييمه بشكل جيد مع توفير الرعاية والدعم الفني اللازم .

ويستهدف برنامج سيتي كلوب لاكتشاف المواهب في كرة القدم توسيع قاعدة اللعبة، خاصة في الأقاليم التي تعج بالمواهب وتحتاج إلى اكتشافها، وينتظرها مستقبل الكرة المصرية الذي تعمل من أجله شركة سيتي كلوب وتتضمنته استراتيجيتها الرياضية التي أطلقها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن ياسر الرملي ويسعى قطاع الكرة إلى تنفيذها على أرض الواقع من خلال فروع سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يرأس قطاع كرة القدم في "سيتي كلوب" الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة، ومعه نجوم الكرة المصرية الكباتن سيد معوض رئيس قطاع الناشئين و حسام حسن المدير الفنى لقطاع الناشئين، والمشرفون على الكرة أسامة عرابي و غانم سلطان وعبد الستار صبرى وجمال حمزة و محمد سعد و عمر خطاب، بالإضافة إلى المشرفين على حراس المرمى إبراهيم رياض وأسامة عبد الكريم ومعهم محمد عبد الوهاب مديراً إدارياً وجلال راضي إدارياً للمشروع.