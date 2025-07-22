شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض وديتين في القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي علي خوض فريقه مباراتين وديتين في القاهرة عقب العودة من تونس السبت المقبل.

ويري ريبيرو أن المارد الأحمر في حاجة لخوض عدد كبير من المباريات الودية لاستعادة لاعبيه الفورمة الفنية والبدنية استعدادا للموسم الجديد.

الاهلي يخوض اخر ودياته في تونس الجمعة

يخوض فريق الأهلي بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو ثاني ودياته في معسكر تونس بمواجهة البنزرتي التونسي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمدينة طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

وستكون مباراة البنزرتي هي الودية الأخيرة للاهلي في تونس قبل العودة للقاهرة واستكمال فترة الإعداد .

الاهلي يفوز علي الملعب التونسي برباعية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، في أولى تجارب الفريق بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

جاءت التجربة الودية الأولى للفريق مفيدة للغاية، حيث سيطر الأهلي على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة ولاحت أمامه العديد من الفرص التهديفية المحققة، حتى نجح في ترجمة تفوقه الهجومي إلى 4 أهداف سجلها محمد شريف (هدفين) في الدقيقتين 9 و22، وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 36، فيما اختتم محمد عبد الله الرباعية في الدقيقة 53.

بينما سجل خليل العياري هدف فريق الملعب التونسي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، كما سعى خوسيه ريبييرو المدير الفني إلى الدفع بعدد كبير من اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة فنية، وللوقوف بشكل دقيق على مستويات الجميع والنواقص التي يحتاجها كل لاعب للوصول إلى أفضل تشكيلة ممكنة، وفقًا لأسلوب اللعب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد الذي انتقل لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.