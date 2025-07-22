شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات ضم محترفة جديدة من كرواتيا فى صفوف الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم ماتيا ماجدتش محترفة جديدة من كرواتيا لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد لتعويض رحيل المحترفة ميلكا لوبيكسا.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن الصفقة خلال الساعات المقبلة رسميا عق بالإنتهاء من كافة الإجراءات،

وتجيد ماتيا ماجدتش اللعب في المركز رقم 4 وهو مركزها الأساسي، وكذلك تمتلك مرونة اللعب في المركز 2، وتتميز بإمكانيات بدنية وفنية قوية .

استقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلى الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة باتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثانى فى الترتيب بالدورى لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادى) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

تنطلق فترة القيد الاستثنائية للدرجة الأولي في اتحاد الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026 في الفترة من 14 و حتي 25 سبتمبر المقبل .

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.