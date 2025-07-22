شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تغليظ عقوبة الانسحاب من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة المسابقات على تغليظ عقوبة الإنسحاب من مسابقة دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد 2025 - 2026.

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تغيير بعض البنود فى لائحة دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 -2026 وعلى رأسها بند الانسحاب من المباريات خاصة بعد أن شهد الموسم المنقضى انسحاب عدد من الفرق خلال المباريات، مما تسبب فى حالة من العشوائية والاستياء بسبب المسابقة وعدم تكافؤ الفرص فى الانسحابات المتكررة من بعض الفرق.

كما تم الاستماع خلال الفترة الماضية لعدد من شكاوى بعض الأندية وتعليقاتهم على دورى الكرة النسائية والمشاكل التى واجهتهم والعمل على تلافيها فى الموسم الجديد.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات على انطلاق مسابقة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل بدلا من 22 أغسطس كما كان مقترحا.

وأسفرت قرعة دورى الكرة النسائية التي أجريت بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول بعد اعتذر فريق المعادي واليخت عن المشاركة في بطولة الدوري للموسم الجاري للكرة النسائية .

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى..

البنك الأهلى مع رع

الأهلى مع الطيران

الجونة مع إنبى

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا "باى"

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .