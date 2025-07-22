شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يشفيك يامعلمنا.. شيكابالا يدعم حسن شحاتة فى أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك الذى اعلن اعتزاله مؤخرا، على دعم حسن شحاتة نجم الزمالك والمدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، بعد إجرائه عملية جراحية فى أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر شيكابالا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بالمعلم خلال إحدى مباريات الزمالك وعلق عليها:" دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاته أسطورة مصر

ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. إحنا مستنيين ضحكتك ترجع تنور الدنيا تاني .



شيكابالا

كان اتحاد الكرة وناديى الاهلى والزمالك وكذلك حسام وإبراهيم حسن حرصوا على دعم ومساندة حسن شحاتة فى ازمته الصحية حيث أصدر كل منهم بيانا لدعم المعلم .

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام