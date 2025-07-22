شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم مصطفى شلبي.. البنك الأهلي يتسلح بـ 8 صفقات صيفية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.



مصطفى شلبي واشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي خلال توقيع العقود

ويلتحق مصطفى شلبي ، الوافد الجديد إلى البنك الأهلي، بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، خلال ساعات، وذلك بعدما وقع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد لمدة 3 مواسم، بعد جلسة عقدها أمس مع مسئولي النادي تم خلالها توقيع العقود والاتفاق على الأمور المادية.