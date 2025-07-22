شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب وأحمد سليمان يزوران حسن شحاتة بعد الخضوع لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة حسن شحاته أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للفريق وللمنتخب المصري، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، عقب خضوعه لجراحة بالأمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتواجد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بصحبة رئيس النادي، في المستشفي وقت خضوع حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لحسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

وكان حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجئة بالأمس، وخضع على إثرها لعملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

حسن شحاتة أنجح مدرب في تاريخ منتخب مصر

وحقق "المعلم" العديد من الإنجازات الفريدة والمميزة فى تاريخ الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً أو مدرباً، ومنحت الجماهير الزملكاوية لقب المعلم لحسن شحاتة بسبب أهدافه التى تمتاز بفن ومتعة، واشتهرت أهداف حسن شحاتة بالعبارة الشهيرة "يا شحاتة يا معلم خلى الشبكة تتكلم"، ليصبح لقب المعلم دائما وأبدا مع حسن شحاتة.

مشواره التدريبى

عمل شحاتة فى مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع ناشئى الزمالك دون 19 سنة، ثم اتجه لتدريب نادى الوصل الإماراتى فى عام 1986 ثم المريخ المصرى والشرطة العمانى والاتحاد السكندري، ونجح فى قيادة ثلاثة أندية مصرية هى أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدورى الممتاز من الدرجة الأدنى فى الفترة ما بين 1996 وإلى 2000.

أنجح مدرب للمنتخب

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011.