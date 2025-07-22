شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مثيرة في نهاية علاقة وسام أبو علي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الفلسطيني وسام أبو على مهاجم النادي الأهلي، على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادى كولومبوس كرو الأمريكي، وكان الأهلى رفض التفريط فى خدمات وسام أبو على، لكن اللاعب تمسك بالانتقال لكولومبوس كرو، واستمرت المفاوضات طوال الفترة الماضية، وأصرَّ أبو علي على الرحيل عن الأهلي، حيث تغيّب عن تدريبات الفريق قبل سفر البعثة لمعسكر تونس ورفض الخضوع للفحوصات الطبية، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامات مالية عليه واستبعاده من المعسكر.

س: ما هو الموقف الأخير للأهلي من رحيل وسام أبو علي؟ ج: يستعد مسئولو الأهلى للإعلان عن بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لنادى كولومبس كرو الأمريكى بشكل رسمى لإسدال الستار على الصفقة التى شغلت الشارع الأهلاوى فترة طويلة، بعد رفع العرض الأمريكي لشراء اللاعب. س: ما هي المكاسب المادية للأهلي من العرض الأمريكي لشراء وسام أبو علي؟ ج: وصلت قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي، إلى 7.5 مليون دولار، بخلاف 2 مليون دولار حوافز إضافية و15% نسبة عائد بيع النادي الأمريكي للاعب في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى القلعة الحمراء لإتمام إجراءات انتقال إلى كولومبوس الأمريكي. س: كيف ودع وسام أبو علي جماهير الأهلي قبل الموافقة على رحيله؟ ج: حرص وسام أبو علي مهاجم الأهلي على التقدم باعتذار إلى إدارة النادي والجماهير، عن ما بدر منه في الأيام الماضية، والتمرد على ناديه ورفض المشاركة في التدريبات أو الخضوع للفحوصات الطبية والقياسات البدنية، وقال وسام، في تصريحات نقلها حساب الأهلي الرسمي: "تردد كلام في الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا عن موقف رحيلي عن الأهلي، وأرغب في توضيح الأمور، وفي البداية أعتذر لجماهير الأهلي والإدارة واللاعبين ولأي شخص له مكان في قلبي على التصرف الذي قمت به، ولا أرغب غير الحب بيني وبين الجمهور والإدارة". س: كيف يخطط الأهلي لتعويض وسام أبو علي؟ ج: ترددت أنباء قوية عن نية النادي الأهلي في ضم مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي، لدعم الهجوم الأحمر بعد رحيل وسام أبو علي، وقرر مسئولو النادي الأهلي استبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للفلسطيني وسام أبو علي والذي تم الاتفاق على انتقاله إلى نادي كولومبوس الأمريكي، كما استبعد مسئولو النادي الأهلي صاحب الأصول الفلسطينية يوسف ساليتش من الأسماء المرشحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض وسام أبو علي، وجاء استبعاد يوسف ساليتش من حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لسبيين؛ الأول وهو أن اللاعب انضم إلى كارديف سيتي الإنجليزي مقابل رقم كبير وصل إلى 4 ملايين يورو، وهو ما لن تستطيع تحمله خزينة الأهلي، والثاني أن اللاعب يتقاضى راتبا سنويا مرتفع يصل إلى 3 ملايين دولار تقريباً، وهو ما يفوق السقف المحدد من قبل إدارة الأهلي لرواتب اللاعبين الأجانب. س: ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي؟ ج: استطاع اللاعب، وسام أبو علي صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، أن يشارك مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف.