شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن مغادرة حسن شحاتة المستشفى .. ويؤكد: حالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق غادر المستشفى عصر اليوم، قائلاً: "حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم وحالته مستقرة ولكن يحتاج إلى مزيد من الراحة".

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "حسن شحاتة خضع لعملية في القناة المرارية بعد إصابته بالصفرا خلال الأسابيع الماضية".

وتابع: نجوم ورموز الكرة المصرية كانوا في مساندة أيقونة الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة

من ناحية أخرى قال طارق يحيى: أحمد فتوح يحتاج إلى قرصة ودن كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك لابد أن يدرك ذلك جيدا.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .

وأختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه