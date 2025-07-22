شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات تدعم المقاولون العرب في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب عن ضم 6 صفقات صيفية حتى الآن، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2025-2026، والذي يشهد عودة ذئاب الجبل من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري المحترفين.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:

ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

المقاولون يتعادل مع الاتحاد

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

المقاولون يهزم البنك الأهلي في أولى الوديات

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، الأحد الماضي، بمدينة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، السبت الماضي ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى إقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف.