باكستان تعين لاعب وسط نيوكاسل السابق سولانو مدربا لمنتخب بلادها

الرياص - اسماء السيد - كراتشي : عيّن الاتحاد الباكستاني لكرة القدم الثلاثاء لاعب الوسط الدولي البيروفي لنادي نيوكاسل الانكليزي لكرة القدم السابق نولبرتو سولانو الملقب بـ"نوبي" مدربا لمنتخب بلاده في محاولة لتحسين سجله المخيب للآمال في عدم التأهل لأي بطولة كبرى.

وكان سولانو، البالغ من العمر 50 عاما والذي لعب أيضا مع أستون فيلا ووست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل اعتزاله عام 2012، مساعدا لمدرب منتخب بلاده عندما تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم محسن جيلاني في بيان: "لقد استعنا بخدمات سولانو على أمل أن يُضفي المزيد من الحيوية والنشاط على لاعبي المنتخب الوطني، وأن يرفع من مكانتنا على المستوى الدولي".

ووصلت الدولة الشغوفة برياضة الكريكيت إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم مرة واحدة فقط.

وتحتل باكستان المركز 201 من بين 210 منتخبا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وقد سعت إلى تحسين مستوى منتخب بلادها من خلال ضم لاعبين من أصول باكستانية مقيمين في المملكة المتحدة.

وعانت كرة القدم الباكستانية بشدة من صراع الأحزاب السياسية على السيطرة على الاتحاد الملحي للعبة الذي يتلقى منحة سنوية كبيرة من الاتحاد الدولي.

أدارت لجنة معينة من الفيفا شؤون الاتحاد الباكستاني لمدة 10 سنوات، وتم إيقافها لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام بسبب التدخل السياسي قبل الانتخابات في أيار/مايو الماضي، وهو السبب ذاته الذي دفع فيفا الى منع باكستان في عام 2021 من خوض مباريات دولية لمدة 15 شهرا.

وستكون مهمة سولانو الأولى مع منتخب تحت 23 عامًا الذي من المقرر أن يواجه كمبوديا والعراق وعمان في أيلول/سبتمبر المقبل في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة العام المقبل.

في المقابل، ستكون أولى مباريات سولانو مع المنتخب الأول ضد أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس آسيا 2027 المقررة نهائياتها في السعودية.