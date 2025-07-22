شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري آدم رجم يخضع للكشف الطبي في مودرن سبورت قبل اتمام التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجزائري آدم رجم لاعب فريق شبيبة القبائل للكشف الطبي بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى قبل توقيع العقود للانضمام لفريق مودرن سبورت والاعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأتفق مسئولى مودرن سبورت مع اللاعب الجزائري لضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شبيبة القبائل.

وشارك اللاعب آدم رجم صاحب الـ 28 عاما في 21 مباراة رفقة شبيبة القبائل في الموسم المنتهى سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

من جانب آخر حقق فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لإنطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.