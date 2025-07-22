شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض محمود وادى لفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي نادى غزل المحلة في مفاوضات مع المهاجم الفلسطيني محمود وادى لفسخ التعاقد معه خلال الفترة الحالية وذلك بسبب عدم جاهزية اللاعب الفترة الماضية وعدم خوض مباريات رسمية منذ العام الماضى.

ويتبقى في عقد الفلسطيني محمود وادى موسم واحد فقط مع فريق غزل المحلة لذلك يحاول مسئولي غزل المحلة التفاوض معه لفسخ التعاقد معه بالتراضى بينهم.

كان غزل المحلة قد اختتم معسكر الفريق الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة أول أمس الخميس، والتي شهد رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

خاض المحلة ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين أمام وادى دجلة 3-0 والمقاولون العرب 1-0، بينما حقق الفوز على بتروجت 2-1.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.