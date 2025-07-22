المغرب في سباق مع الزمن لتسليم الملاعب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) عن تحديد بداية شهر نوفمبر المقبل كموعد نهائي لتسليم الملاعب التسعة المخصصة لاحتضان بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 للرجال، المقرر تنظيمها بالمغرب ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

ويسارع المغرب، في ظل ضغط الوقت وضخامة الورش، لوضع ٱخر اللمسات المستكملة للأشغال في بعض المنشآت الرياضية، في الوقت الذي باتت فيه ملاعب أخرى جاهزة بالكامل، منها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والملعب الأولمبي بالرباط، والملعب الكبير لفاس، وملعب أدرار بأكادير، وهي الملاعب التي خضعت لإعادة تهيئة دقيقة وفق المعايير الدولية.

وفي المقابل، تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استعداداتها لتسليم باقي الملاعب في المواعيد المقررة. حيث ينتظر الانتهاء من أشغال مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب ابن بطوطة بطنجة مع متم سبتمبر المقبل، بينما يرتقب أن تنتهي أشغال تهيئة ملعب مراكش وملعب مولاي الحسن بالرباط خلال شهر أكتوبر.

وتفنذ الأجندة المغربية الخاصة بموعد تسليم الملاعب ل"الكاف" كل الادعاءات التي تتهم المغرب بعدم جاهزيته لاحتضان أكبر بطولة إفريقية في كرة القدم. والتي تترقب الجماهير المغربية أن يحدث فيها المنتخب الوطني المغربي انطلاقة قوية، ويتجاوز الدور الأول بالعلامة الكاملة عبر تحقيق ثلاث انتصارات على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.