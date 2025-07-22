شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز تقديمة مختلفة للمغربى عبد الحميد معالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولى الإعلام فى نادى الزمالك تقديمة مختلفة لصفقة المغربى عبد الحميد معالى لتقديمه للجماهير خلال الساعات المقبلة، بعد اتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدرمسئول بنادى اتحاد طنجة المغربى، كشف حقيقة وجود شرط جزائى بقيمة 3 ملايين درهم مغربى فى عقد عبد الحميد معالي، مؤكدًا أن عقد عبد الحميد معالى ليس به شرط جزائى، بل هناك بند يمنح نادى اتحاد طنجة حق الرد بالموافقة أو الرفض فى حالة تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 3 مليون درهم.

تابع المصدر، أن اللاعب تلقى العديد من العروض فى الفترة الأخيرة منها عروض اوربية في الدنمارك ، لكن فى النهاية تم الاستقرار على رحيل اللاعب لنادى الزمالك مقابل 500 ألف دولار يتم دفعها على موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم.

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد معالى، المولود عام 2006، من أبرز اللاعبين الواعدين فى المغرب، حيث مثّل جميع منتخبات الناشئين والشباب فى بلاده، وشارك فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كما نجح فى حجز مكانه ضمن الفريق الأول لاتحاد طنجة رغم صغر سنه.

وشارك عبد الحميد معالى فى 30 مباراة بالدورى المغربى الموسم الماضى، ما يعكس ثقة الجهاز الفنى فى إمكانياته الكبيرة، خاصة أن مركز الجناح الأيمن يتطلب جهداً بدنياً ومهارياً مضاعفاً، وهو ما أثبته اللاعب خلال ظهوره المستمر مع الفريق الأول.

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

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