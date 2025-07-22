شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 – 7 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعيد فتح خطوط التفاوض مع كولر لإنهاء أزمة المستحقات المالية.

الأهلى يعيد فتح خطوط التفاوض مع كولر لإنهاء أزمة المستحقات المالية

أعاد مسئولو النادى الاهلى فتح ملف التفاوض مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المادية لدى النادى وذلك بعد فترة شد وجذب بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

آدم كايد ينتظم فى تدريبات الزمالك بمعسكر العاصمة الإدارية

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثاً للأبيض في مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.

الثامنة مساء.. موعد ودية الأهلي و البنزرتي في معسكر تونس

يخوض فريق الأهلي بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو ثاني ودياته في معسكر تونس بمواجهة البنزرتي التونسي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمدينة طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد.

تفاصيل صفقة عبد الحميد معالي فى الزمالك

كشف مصدرمسئول بنادى اتحاد طنجة المغربى، حقيقة وجود شرط جزائى بقيمة 3 ملايين درهم مغربى فى عقد عبد الحميد معالى، الذى أنتقل لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

طبيب الأهلي يفحص أحمد رمضان بيكهام اليوم في معسكر تونس

يخضع أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الاهلي لفحص طبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في ودية الملعب التونسي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف استعدادا للموسم الجديد.

الأشعة تثبت إصابة زلاكة بشد فى الخلفية من الدرجة الأولى

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

طارق يحيى يعلن مغادرة حسن شحاتة المستشفى .. ويؤكد: حالته مستقرة

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق غادر المستشفى عصر اليوم، قائلاً: "حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم وحالته مستقرة ولكن يحتاج إلى مزيد من الراحة".