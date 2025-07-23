شكرا لقرائتكم خبر عن 20 حكما جديدا ينضمون لمعسكر المرحلة الثانية للتدريب على الـVAR .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم اليوم الفوج الثانى من الحكام "10 حكام للساحة و10 مساعدين" لمعسكر المرحلة الثانية من دورة رخص تقنية الفار، للخضوع لمحاضرات نظرية وتدريبات عملية تحت إشراف ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

وخضع 20 حكما أخرين "10 حكام للساحة و10 مساعدين" على مدار يومين لمعسكر تقنية الفيديو ، وتم تقسيم العمل إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساء وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

ويسابق اتحاد الكرة الزمن لصرف مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الماضى قبل انطلاق الدورى الجديد، وتم مؤخراً صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق الموسم الجديد بلا أى متأخرات للحكام ما يساعدهم على التركيز فى الملعب.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.