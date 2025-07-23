شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه النجم الساحلي في ثاني وديات معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بنظيره أمام النجم الرياضي الساحلي، في ثاني وديات معسكر الفريق البورسعيدي بتونس استعداداً للموسم الجديد، وكان المصري قد خاض أولى ودياته في معسكر الإعداد المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، أمام الصفاقسي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

واتفق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، على خوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه فريق الصفاقسي مساء الأحد الماضي، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يواجه فريق النجم الساحلي اليوم الأربعاء، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

أزمة محمود جاد

أدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.