شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقترب من الغياب عن الأهلي فى ودية البنزرتي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي من مواصلة الغياب عن مباراة فريقه الودية الثانية أمام البنرزتي التونسي يوم الجمعة المقبل، ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأحمر في معسكره الخارجي بتونس، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويعاني حسين الشحات من الإصابة بشد في عضلة السمانة، وبدأ أداء برنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، حيث غاب اللاعب عن المشاركة في مباراة فريقه الودية الأولى أمام الملعب التونسي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، بسبب تلك الإصابة، وقد لا يلحق بالمشاركة في الودية الثانية.

على جانب آخر، أعرب عماد النحاس المدرب العام للأهلي عن رضائه بالأداء والنتيجة لفريقه في مباراته الودية أمام الملعب التونسي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4 - 1.

قال النحاس، في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مستوى جيدا أمام الملعب التونسي وراضون عن الأداء، وعلى البعض عدم مقارنة فترة كأس العالم بالفترة الحالية، لأن اللاعبين يخوضون فترة إعداد جديدة والأجواء مختلفة".

وأضاف أنه تم الدفع بالناشئين حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله، ونتمنى لهم التوفيق مع المنتخبات الوطنية، وإضافة للفريق الأول، وريبيرو لا يفرق بين لاعب صغير وكبير ويحصلون على نفس الاهتمام.

وتابع: "عودة كريم فؤاد وحصل على شوط كامل والجميع يركز ويقوم بدوره وزيادة والمنافسة ستكون قوية".

واختتم: "نتمنى أن يبعد عنهم الإصابات وتكون البداية قوية في الدوري وفي كل البطولات التي سنشارك فيها".