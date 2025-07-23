شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يصل القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب انتهاء الموسم الكروى الماضى.

وجدد أوسكار رويز عقده مع اتحاد الكرة لموسم جديد، حيث كان العقد القديم لمدة 3 شهور فقط واتفق الطرفان على التجديد موسما جديدا ليستمر الخواجة في منصبه الموسم المقبل.

ويشرف أوسكار رويز فور وصوله على معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو، حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

وانطلقت أمس الاثنين المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملى فى الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم والسيد إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذى يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

ويسابق اتحاد الكرة الزمن لصرف مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الماضى قبل انطلاق الدورى الجديد، وتم مؤخراً صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق الموسم الجديد بلا أى متأخرات للحكام ما يساعدهم على التركيز فى الملعب.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.

