شكرا لقرائتكم خبر عن بلال ولد الشيخ يعود لاهتمامات الزمالك بعد ابتعاد أوكو والان مع تفاصيل الخبر

عاد المغربى بلال ولد الشيخ لاعب فريق فولندام الهولندي السابق إلى دائرة اهتمامات مسئولو الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في مركز الجناح في ظل رغبة النادى في المنافسة على البطولات والأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في الموسم الجديد.

ابتعاد أوكو يعيد بلال الشيخ لاهتمامات الزمالك

وجاءت عودة ولد الشيخ إلى المرشحين للانضمام للزمالك بعد ابتعاد الفرنسي تيدى أوكو لاعب لوزيرن السويسرى، حيث اقترب اللاعب من الانضمام للرياض السعودى، بعد فشل انضمامه للزمالك، رغم أن اللاعب خضع للكشف الطبي مع الفريق خلال الأيام الماضية، والاتفاق على التوقيع على عقود اللعب للأبيض.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع بلال ولد الشيخ خلال الشهر الماضى، إلا أنه جمد المفاوضات بشكل مفاجئ، بعد أن أتم النادى الاتفاق مع الفرنسي تيدى أوكو، إلا أنه بعد ابتعاد أوكو عن الزمالك عاد الشيخ لاهتمامات الزمالك .

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك موقفه من صفقة الشيخ سواء بضم اللاعب وقدومه إلى مصر خاصة وأن عقده انتهى مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، أو الانسحاب من الصفقة بشكل نهائي.

الزمالك يتراجع عن صفقة أوكو

وتراجع نادى الزمالك فى الساعات الماضية عن التعاقد مع تيدى أوكو، رغم التوصل لاتفاق مع اللاعب ومسئولى ناديه، إلا أن بعض الخلافات أدت لعدم اتمام الصفقة.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن اقتراب نادي الرياض السعودي من التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الزمالك قد أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد، وقد تقدم بعرض رسمي لضمه، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب المطالب المالية المرتفعة، مما دفع إدارة الزمالك إلى التراجع عن الصفقة.

أوكو يخضع للكشف الطبى فى الزمالك

وخضع اللاعب تيدى أوكو، خلال الساعات الماضية، للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن رحيل الجفالى كان يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا، ويتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك ، والموافقة على الرحيل شرط الحصول على قيمة عقده، بينما تتمسك الإدارة بتواجد محمود بنتايج.