شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب المصري السابق والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي الاتحاد السكندري من إتمام إجراءات التعاقد مع البنيني تدجيكو سامادو لاعب وسط المصري البورسعيدي السابق، لضمه في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ووصلت مفاوضات الاتحاد السكندري مع سامادو إلى مراحل متقدمة في ظل خروج اللاعب من حسابات الفريق البورسعيدي والتحفظ على استمراره ضمن صفوفه في الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

حقيقة التفاوض مع أحمد الجفالى

في سياق جديد، علق مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري على حقيقة التفاوض مع التونسي أحمد الجفالي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر.

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد أن اسم الجفالي تم عرضه على أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر، ولكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه في الفترة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الاتحاد أغلق الباب أمام فكرة ضم الجفالي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.

الاتحاد يتعادل مع المقاولون العرب

في سياق آخر، تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر الفريقين ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وكان زعيم الثغر قد واجه مالية كفر الزيات في أولى تجاربه الودية خلال معسكره المغلق في مدينة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي.