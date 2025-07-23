شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى معسكر العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على فترتين بمعسكر العاصمة الإدارية الجديدة بقرار من المدير الفني يانيك فيريرا لزيادة الجرعات التدريبية للفريق.

ومن المقرر أن يقام تلتدريب على فترتين صباحيا ومسائية، حيث تقر إقامة التدريب المسائي في السادسة والنصف من مساء اليوم، بينما بدء التدريب الصباحى في العاشرة والنصف صباحا.

ومنح فيريرا اللاعبين راحة 24 ساعة، من التدريبات، وتم استئناف التدريب مساء أول أمس الاثنين، قبل خوض المباراة الودية المقبلة أمام وادى دجلة فى ختام المعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة بعد غد الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الفريق خاض عدة وديات خلال المعسكر أمام كل من رع و الشمس، حيث فاز على رع ودياً بهدف سجله ناصر ماهر فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، وفى المباراة الثانية فاز الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.