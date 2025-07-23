شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يجتمع باللجنة العليا لإدارة الأزمات للوقوف على إجراءات السلامة بالمنشآت والان مع تفاصيل الخبر

التقى، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جميع إجراءات الأمن والسلامة للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية والوقوف على سلامتها.

يأتى هذا بالتزامن مع الإجازات الصيفية لطلبة المدارس والجامعات وحرصا على سلامتهم وتحقيق عناصر الأمان والسلامة للأسر المصرية بكل المنشآت الشبابية والرياضية.

واستعرض أعضاء اللجنة الموقف الأخير للمنشآت والإجراءات التي تمت في هذا الشأن وما سوف يتم اتخاذه وتطبيق وجميع الخطوات والإجراءات لتنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن خلال الفترات القادمة.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة بقيام اللجنة بالمرور والتأكد من اتخاذ كل التدابير المتعلقة بهذا الشأن.

وزير الرياضة يلتقى رئيس اتحاد الجودو

التقى وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري للجودو محمد مطيع للاطلاع على آخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية والتى تنظمها مصر يوم 8 اغسطس المقبل.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات لاعبي المنتخب المصري التابعين للمشروع القومي للناشئين للجودو واستعدادات المنتخبات القومية للأولمبياد القادم فى لوس أنجلوس 2028.