شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة معالى.. وأول رد من اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك لإعلان عن صفقة انضمام عبد الحميد معالى لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى، والذى تم الاتفاق معه على الانتقال للفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفى.

وقام الزمالك بالانتهاء من تصوير فيديو تقديم اللاعب، ويتبقى حضوره للقاهرة، مع الإعلان الرسمي عن الصفقة، وتفاصيلها.



معالى

معالى يكشف انتقاله للزمالك

ومن جانبه قام اللاعب بنشر صورة عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور انستجرام، معاد نشرها من إحدى الصفحات ، تكشف عن انتقاله للزمالك مع شعار النادى بجوار الصورة، وهو ما يؤكد انضمامه للزمالك خلال الفترة الجارية.

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة شرط جزائى فى عقد عبد الحميد معالى

وكان مصدرمسئول بنادى اتحاد طنجة المغربى، كشف حقيقة وجود شرط جزائى بقيمة 3 ملايين درهم مغربى فى عقد عبد الحميد معالي، مؤكدًا أن عقد عبد الحميد معالى ليس به شرط جزائى، بل هناك بند يمنح نادى اتحاد طنجة حق الرد بالموافقة أو الرفض فى حالة تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 3 مليون درهم.

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

معالى يودع اتحاد طنجة

ودع المغربي عبد الحميد معالي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، جماهير وإدارة فريق السابق اتحاد طنجة، قبل الانضمام رسميا للقلعة البيضاء، مؤكدا أن كل لحظة عاشها بين جدران النادي وكل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرته ووجدانه إلى الأبد.

وقال معالي، عبر حسابه على انستجرام: "عائلتي الثانية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة ولكل بداية نهاية، كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب، كل فرحة، كل دمعة، كل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرتي في قلبي ووجداني إلى الأبد".

وتابع معالي: "رحلتي مع الفريق انتهت ولكن على وقع ألوانها وشعارها وذكرياتها سأبدأ رحلة تحدي جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها"، مضيفا: "أشكر جماهيرنا الرائعة والتي كانت دائمًا خلفي، تدفعني للتميز وتشجعني على العطاء بلا حدود، جماهير هيركوليس العظيمة كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمثابة الوقود الذي يغذي طموحي ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي، وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنا، فألف تحية لكم وسلام".

وأضاف معالي: "مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تُنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم، شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي.. اتحاد طنجة في القلب إلى الأبد".

