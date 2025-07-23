شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في تدعيم الهجوم بعد رحيل وسام أبو على؟ والان مع تفاصيل الخبر

لم يغلق مسئولو النادي الأهلي ملف الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن، ويعملون على إبرام صفقة في مركز رأس الحربة لتكون ختام حصيلة ميركاتو الأهلي في الصيف الحالي، لتعويض رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأبرم النادي الأهلي 9 صفقات بالميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع كلا من محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومحمد شكري ومحمد سيحا مع عودة محمد شريف واليو ديانج.

هل تحرك الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد؟

بالفعل تحرك مسئولو النادي الأهلي لضم مهاجم جديد خلال الصيف الحالي في ظل عدم وجود عدد كافي من المهاجمين بعد رحيل وسام أبو علي ، وهما جراديشار ومحمد شريف.

هل يضم الأهلي مهاجم أجنبي؟

الأهلي يواجه صعوبة في فكرة ضم مهاجم أجنبي بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب وعدم وجود مكان شاغر لضم لاعب جديد ، لذا يفضل ضم مهاجم محلي.

من أبرز اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي ؟

يوجد اكثر من لاعب أبرزهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق.

من الأقرب لتدعيم هجوم الأهلي قبل غلق باب القيد؟

الأهلي اغلق ملف التعاقد مع مصطفى محمد بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار بأوروبا، ويترقب موقف المفاوضات مع البنك الأهلي بشأن أسامة فيصل في ظل طلبات ناديه المبالغ فيها للتخلي عن اللاعب، وحال عدم التوصل إلى اتفاق ستقوم إدارة الأهلي بتوجيه بوصلتها صوب أحمد حسن كوكا كونه لاعب حر ولا يرتبط مع أندية كما أنه أحد أبناء الأهلي.

في ذات السياق، يبحث مسئولو النادي الأهلي مقترح ضم مهاجم أجنبي تحت السن لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل أيام من غلق باب القيد في الميركاتو الحالي، لاسيما بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد التوصل لاتفاق مالي مرضي بين الناديين خلال الأيام الماضية.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من لائحة التعاقد مع لاعبين تحت السن في إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد يقيد تحت السن، لاسيما وأن قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن مكتملة مع تواجد كل من أشرف داري وأشرف بن شرقي ونيتس جراديشار ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج، وصعوبة رحيل أيا من الخماسي في الميركاتو الحالي.

ويناقش مسئولو إدارة الكرة في النادي الأهلي مع إدارة الإسكاوتنج ترشيح مهاجمين تحت السن، تمهيدا للتعاقد مع أحدهما حال نيل ثقة الجهاز الفني والموافقة على هذا المقترح.

واقترب النادي الأهلي من ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ولوهافر الفرنسي السابق، في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي، أو التعاقد مع مهاجم محلي سوبر.