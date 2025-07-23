شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته في معسكر تونس.. والشحات وبيكهام ينتظمان والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

كان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

وانتظم حسين الشحات ، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال المران الذي أقيم اليوم، بأحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، بعد تعافيه من آلام السمانة، وبدأ في المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعي.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

كما شارك أحمد رمضان بيكهام، في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.

كان بيكهام قد تعرض لكدمة في القدم خلال مشاركته في مباراة الملعب التونسي الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة طبرقة استعدادا للموسم الجديد.

في سياق متصل ، يترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.