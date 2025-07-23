شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتوزيع 1500 كرة قدم على أندية القسم الثاني (أ - ب) والقسم الثالث فى اطار دعم الاندية الشعبية بالمحافظات

وسوف يتم التسليم من مقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 1 سبتمبر 2025.

صرّح بذلك الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم

ووافق اتحاد الكرة على صرف 5 كرات لأندية القسم الثانى ( أ و ب )، والقسم الثالث بإجمالى 276 ناديا استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وطالب اتحاد الكرة مندوبى الأندية والمناطق بالحضور لمقر الاتحاد واستلام الكرات، فى الفترة من 20 أغسطس حتى أول سبتمبر المقبلين.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.